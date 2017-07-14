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    Ведущая CNN перепутала гимны США и Франции в прямом эфире - ВИДЕО

    Инцидент произошел, когда Макрон обменивался рукопожатием с Трампом на территории парижского исторического Дома инвалидов

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Ведущая CNN Поппи Харлоу перепутала гимны США и Франции во время освещения в прямом эфире визита американского лидера Дональда Трампа в Париж.

    Как передает Report, ошибка была замечена телеканалом Fox News.

    Инцидент произошел, когда президент Франции Эммануэль Макрон обменивался рукопожатием с Трампом на территории парижского исторического Дома инвалидов, а военный оркестр исполнял гимн США.

    «Давайте послушаем на минуту национальный гимн Франции», — сказала Харлоу.

    При этом во время репортажа был слышен шепот сотрудников CNN, которые заметили ошибку. После секундного замешательства, ведущая поправилась, заявив: «Должна сказать, что это национальный гимн США».

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