Ведомство Маска заявило о расторжении контрактов Минобразования США на $881 млн

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, сообщило в понедельник о расторжении Министерством образования страны контрактов на сумму $881 млн.

Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), возглавляемое Илоном Маском, сообщило в понедельник о расторжении Министерством образования страны контрактов на сумму $881 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице DOGE в соцсети "X".

"Сегодня Министерство образования расторгло 89 контрактов на сумму $881 млн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одному из подрядчиков власти США заплатили $1,5 млн за "наблюдение за почтовыми и канцелярскими операциями в почтовом центре". Кроме того, ведомство Маска сообщило, что Минобразования прекратило действие 29 грантов, реализуемых в рамках политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), на сумму $101 млн.

По информации источников газеты Politico, администрация президента США Дональда Трампа также приостанавливает действие около 170 контрактов Института педагогических наук при министерстве образования.

5 февраля газета The New York Times сообщила, что DOGE приступило к проверкам в Министерстве образования США. По информации издания, в администрации Трампа обсуждают возможность издания указа, который может привести к полной ликвидации данного министерства. На фоне дискуссий о будущем Минобразования десятки сотрудников ведомства были отправлены в административный отпуск.