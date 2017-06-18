ВC Турции за сутки ликвидировали 16 террористов

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В ходе антитеррористических операций, осуществленных силами безопасности Турции, как на территории страны, так и за ее пределами, за сутки ликвидированы 16 террористов.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает турецкий Генштаб.

Часть уничтоженных террористов была включена властями Турции в «зеленый» и «серый» списки наиболее разыскиваемых преступников.

В результате ударов ВВС Турции по объектам террористов в иракском регионе Зап ликвидированы шесть боевиков PKK, еще пять убиты в районе горы Нирва Шейту.

В провинции Эрзурум ликвидированы три террориста, в провинциях Хаккари и Диярбакыре по одному. В провинции Сиирт сложили оружие и сдались два террориста РКК.