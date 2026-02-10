СМИ: Вблизи центральной тюрьмы в столице Гвинеи слышна интенсивная стрельба
- 10 февраля, 2026
- 15:24
Возле центральной тюрьмы в столице Гвинеи, городе Конакри была слышна интенсивная стрельба.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на источники.
Дополнительная информация не приводится.
