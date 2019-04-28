​Вблизи аэропорта Хитроу возник сильный пожар

Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте столичной пожарной службы, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов. В районе аэропорта видны густые клубы дыма. Пожарные рекомендуют жителям окрестностей не открывать окна и двери своих домов.

Информации о пострадавших не поступало. Как сообщила газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев, возникновению пожара предшествовали несколько взрывов.