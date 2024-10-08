ВБ: Можем выделить Ливану помощь на сумму 100 млн долларов

Всемирный банк (ВБ) может выделить Ливану помощь в размере 100 млн долларов. Дополнительные средства могут быть выделены путем использования "резервов на случай непредвиденных обстоятельств".

Всемирный банк (ВБ) может выделить Ливану помощь в размере 100 млн долларов. Дополнительные средства могут быть выделены путем использования "резервов на случай непредвиденных обстоятельств".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на управляющего директора по операциям ВБ Анны Бьерде.

"Мы можем использовать наш финансовый портфель, чтобы высвободить небольшую сумму денег для действительно важных потребностей Ливана в ликвидности", - сказал он.

По его словам, иван уже имеет задолженность перед ВБ в размере 1,65 млрд долларов, включая 250 млн, одобренные в октябре для содействия развитию возобновляемых источников энергии.