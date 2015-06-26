​Ватикан и Палестина подписали договор о взаимоотношениях

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Ватикан и Палестина подписали в пятницу полномасштабный договор о взаимоотношениях между двумя государствами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном официальном сообщении Святого престола.

Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане. Со стороны Святого престола его подписал глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер, со стороны Палестины - глава МИД Рияд аль-Малики.

Документ состоит из преамбулы и 32 статей. "Он касается основных аспектов жизни и деятельности Католической церкви в государстве Палестина, одновременно подтверждая поддержку мирному разрешению ситуации в регионе путем переговоров", - указывается в сообщении Святого престола.

Договор вступит в силу, как только обе стороны письменно уведомят друг друга о том, что он соответствует конституционным и внутренним требованиям, существующим в обоих государствах.