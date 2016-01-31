​Вашингтон подтверждает, что российский самолет нарушил воздушное пространство Турции

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Российский военный самолет Су-34 вчера на самом деле нарушил воздушное пространство Турции.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Министерства обороны США Марк Райт.

"Мы в курсе сообщений и можем подтвердить, что вчера еще один российский военный самолет нарушил воздушное пространство Турции и НАТО", - заявил Райт.

При этом чиновник добавил, что Пентагон вновь призывает Россию к уважению воздушного пространства Турции и к прекращению действий, которые приводят к риску повышенной нестабильности в регионе.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган требует встречи с Владимиром Путиным после инцидента с Су-34 в небе над Турцией.

МИД Турции сообщил, что накануне российский Су-34 нарушил воздушное пространство страны. В российском Минобороны, в свою очередь, факт нарушения опровергают.