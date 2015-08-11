Вашингтон обеспокоен задержанием 90 диссидентов на Кубе

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ США выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием 90 диссидентов из правозащитной группы "Дамы в белом" на Кубе на минувших выходных.

Как утверждают диссиденты, кубинские силы безопасности задержали их на 4,5 часа, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам островных правозащитников, кубинские оппозиционеры живут под постоянной угрозой ареста: с июня прошлого года на территории Кубы были произведены 674 задержания диссидентов.

Госсекретарь США Джон Керри собирается посетить Кубу в пятницу. Этот визит должен стать первым со стороны главы американского дипломатического ведомства на остров за 70 лет.

В прошлом году отношения Гаваны и Вашингтона начали улучшаться впервые за полвека.