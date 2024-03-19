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Вашингтон ищет альтернативы Нигеру для размещения войск в Африке

Вашингтон ищет альтернативы Нигеру для размещения войск в Африке Соединенные Штаты рассматривают альтернативные варианты размещения войск в Африке после разрыва нигерскими мятежниками военного соглашения с Вашингтоном.
Другие страны
19 марта 2024 г. 04:18
Вашингтон ищет альтернативы Нигеру для размещения войск в Африке

Соединенные Штаты рассматривают альтернативные варианты размещения войск в Африке после разрыва нигерскими мятежниками военного соглашения с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса Джек Рид (от штата Род-Айленд), который представляет правящую Демократическую партию.

"Что касается наших военных, то они всегда стараются просчитывать действия наперед, и еще несколько месяцев назад мы начали получать сигналы из Нигера о том, что там становится все менее комфортно. Политическая ситуация там становилась все более запутанной, и Африканское командование Вооруженных сил США очень прагматично начало рассматривать альтернативные варианты", - сказал сенатор на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

"Трудности, которые возникают, заключаются в том, сколько времени потребуется, чтобы добраться от этой базы до точек конфликта или конкуренции. Это важный фактор, - продолжил Рид. - Нам также нужно наладить сотрудничество с местными властями, это тоже важный фактор".

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Версия на азербайджанском языке Vaşinqton Afrikada qoşun yerləşdirmək üçün Nigerə alternativ ölkə axtarır

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