Вашингтон ищет альтернативы Нигеру для размещения войск в Африке

Соединенные Штаты рассматривают альтернативные варианты размещения войск в Африке после разрыва нигерскими мятежниками военного соглашения с Вашингтоном.

Соединенные Штаты рассматривают альтернативные варианты размещения войск в Африке после разрыва нигерскими мятежниками военного соглашения с Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса Джек Рид (от штата Род-Айленд), который представляет правящую Демократическую партию.

"Что касается наших военных, то они всегда стараются просчитывать действия наперед, и еще несколько месяцев назад мы начали получать сигналы из Нигера о том, что там становится все менее комфортно. Политическая ситуация там становилась все более запутанной, и Африканское командование Вооруженных сил США очень прагматично начало рассматривать альтернативные варианты", - сказал сенатор на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

"Трудности, которые возникают, заключаются в том, сколько времени потребуется, чтобы добраться от этой базы до точек конфликта или конкуренции. Это важный фактор, - продолжил Рид. - Нам также нужно наладить сотрудничество с местными властями, это тоже важный фактор".