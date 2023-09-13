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Вашингтон и Тайбэй обсуждают поставки острову ударных беспилотников

Вашингтон и Тайбэй обсуждают поставки острову ударных беспилотников Вооруженные силы Тайваня обсуждают с США поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
13 сентября 2023 г. 06:37
Вашингтон и Тайбэй обсуждают поставки острову ударных беспилотников

Вооруженные силы Тайваня обсуждают с США поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава управления стратегического планирования и строительства вооруженных сил Тайваня генерал-майор Сюн Шэнжун.

"В военном бюджете все могут увидеть военные закупки у США. Американская сторона еще не финализировала процедуру платежей, не завершила уведомление Конгресса, не обнародовала данные", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать закупки ударных беспилотников.

По его словам, именно по этой причине средства на закупку БПЛА внесены в засекреченную часть бюджета.

"Поэтому, что касается ударных беспилотников, то мы пока не можем говорить здесь о каких-либо деталях", - резюмировал он.

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