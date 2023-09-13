Вашингтон и Тайбэй обсуждают поставки острову ударных беспилотников

Вооруженные силы Тайваня обсуждают с США поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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"В военном бюджете все могут увидеть военные закупки у США. Американская сторона еще не финализировала процедуру платежей, не завершила уведомление Конгресса, не обнародовала данные", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать закупки ударных беспилотников.
По его словам, именно по этой причине средства на закупку БПЛА внесены в засекреченную часть бюджета.
"Поэтому, что касается ударных беспилотников, то мы пока не можем говорить здесь о каких-либо деталях", - резюмировал он.