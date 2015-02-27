Вашингтон и Сеул приступили к совместным военным учениям на юге Корейского полуострова

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Республика Корея (РК) и США приступили в пятницу к совместным военным учениям на Корейском полуострове в рамках крупномасштабных маневров, которые в полном объеме будут развернуты 2 марта. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в главном штабе южнокорейских военно-морских сил.

Сегодня ВС двух стран начали совместные учения в Японском и Желтом морях. Эта учебная военная операция будет проводиться вплоть до середины марта. Цель учений - совершенствование навыков совместного проведения операций и повышение общей боеготовности в целях обороны", - говорится в заявлении главного штаба ВМС.

Переброска сил союзников в район Желтого моря началась днем ранее. В течение трех ближайших дней подразделения двух стран проведут учебные стрельбы, а также тактические маневры. В них принимают участие десять южнокорейских кораблей, в том числе "Кангамчхан" - эскадренный миноносец типа KDX-II водоизмещением 4,4 тыс. тонн. Также задействованы боевые вертолеты Lynx, дозорные самолеты и катера береговой охраны.

Как отмечается в сообщении штаба ВМС, США направили на маневры эсминец Michael Murphy и вертолет MH-60 Seahawk.

Проводимые учения предваряют ежегодные южнокорейско-американские маневры Foal Eagle, которые в этом году начнутся 2 марта и завершатся 24 апреля. В них будет задействовано 200 тыс. военнослужащих РК и контингент американских войск численностью 3,7 тыс. человек.

Одновременно на юге Корейского полуострова начнутся американо-южнокорейские командно-штабные маневры Key Resolve, они будут длиться с 2 по 13 марта. В Key Resolve примут участие 10 тыс. южнокорейских и 8,6 тыс. американских военнослужащих.

Государственный комитет обороны КНДР расценил предстоящие маневры США и Южной Кореи Key Resolve и Foal Eagle как опасные. Центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун" 18 января отметила, что будущие южнокорейско- американские маневры поставят ситуацию в регионе "на грань войны".