Вашингтон и Сеул договорились обсудить переработку ядерного топлива

США и Южная Корея договорились обсудить переработку ядерного топлива после саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил глава МИД Южной Кореи Чо Хен.

"Мы эксплуатируем 26 атомных электростанций, постоянно закупая и привозя для них топливо. Мы ощущаем необходимость в возможности перерабатывать его и производить собственное топливо из концентратов", - сказал Чо Хен.

По его словам, сотрудничество Южной Кореи с США имеет первостепенное значение. Необходимо изменить действующее ядерное соглашение или найти иной способ действий в его рамках. В этом контексте особенно важно, что было принято решение начать соответствующие переговоры.

Встреча Трампа и Ли Чжэ Мена в Белом доме состоялась 25 августа.