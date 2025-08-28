    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Вашингтон и Сеул договорились обсудить переработку ядерного топлива

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 11:24
    Вашингтон и Сеул договорились обсудить переработку ядерного топлива

    США и Южная Корея договорились обсудить переработку ядерного топлива после саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил глава МИД Южной Кореи Чо Хен.

    "Мы эксплуатируем 26 атомных электростанций, постоянно закупая и привозя для них топливо. Мы ощущаем необходимость в возможности перерабатывать его и производить собственное топливо из концентратов", - сказал Чо Хен.

    По его словам, сотрудничество Южной Кореи с США имеет первостепенное значение. Необходимо изменить действующее ядерное соглашение или найти иной способ действий в его рамках. В этом контексте особенно важно, что было принято решение начать соответствующие переговоры.

    Встреча Трампа и Ли Чжэ Мена в Белом доме состоялась 25 августа. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Vaşinqton və Seul nüvə yanacağının emalını müzakirə edəcək
    Английская версия Английская версия
    South Korea minister says agreed with US to discuss nuclear fuel reprocessing

    Последние новости

    13:21

    Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном Кавказе

    В регионе
    13:21

    В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена ​​временная арендная плата

    Происшествия
    13:20

    Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    13:19

    Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона переносится из Барды в Ханкенди

    Инфраструктура
    13:14

    Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредиты

    Наука и образование
    13:14

    Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой пост

    В регионе
    13:05

    SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%

    Энергетика
    13:04

    Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

    Другие страны
    13:03

    В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

    ИКТ
    Лента новостей