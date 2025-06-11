Вашингтон и Пекин согласовали план отмены части экспортных ограничений

Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле и обеспечении поставок редкоземельных металлов из КНР.

Представители США и Китая на переговорах в Лондоне согласовали план реализации договоренностей о частичном снятии ограничений в двусторонней торговле и обеспечении поставок редкоземельных металлов из КНР.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщил журналистам американский министр торговли Говард Латник.

"Мы достигли рамочных договоренностей о реализации женевского консенсуса", - отметил он, имея в виду договоренности о частичном снижении взаимных пошлин, достигнутые в Женеве 10-11 мая.

По словам Латника, согласованный сторонами план будет представлен на утверждение президенту США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину.

"Мы приступим к реализации этих рамочных договоренностей после одобрения президентом Трампом и <...> председателем КНР. Мы, безусловно, ожидаем, что вопрос о редкоземельных металлах и магнитах применительно к их поставкам в США будет решен путем рамочной реализации договоренностей", - подчеркнул Латник.