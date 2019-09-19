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Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают способы снизить риск новых атак по нефтяным объектам

Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают способы снизить риск новых атак

Соединенные Штаты обсуждают с Саудовской Аравией способы отражения возможных новых атак на нее в свете удара по нефтяным объектам страны. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Патрик Райдер.

"Центральное командование [Вооруженных сил] США проводит консультации с Саудовской Аравией с целью обсудить возможные способы снизить риск атак в будущем. Я не буду сегодня вдаваться в подробности относительно того, о чем может идти речь", - сказал он.

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