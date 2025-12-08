Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Vanguard: Нигерия перебросила в Бенин самолет для разведки после попытки путча

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 00:19
    ВВС Нигерии перебросили истребитель в Бенин для ведения воздушной разведки после провала попытки военного переворота в этой стране. Нигерийский истребитель уже приступил к патрулированию бенинского воздушного пространства.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Vanguard со ссылкой на источники в службах безопасности.

    По словам источников, такой шаг - превентивная мера, предпринимаемая с целью оценить потенциальные угрозы безопасности в регионе и обеспечить защиту национальных интересов Нигерии. "Самолет уже переброшен в Бенин. Нигерия внимательно следит за развитием событий и оценивает потенциальные риски. Это не наступательная операция, а стратегический ответ на развивающуюся ситуацию", - цитирует газета высокопоставленного представителя служб безопасности Нигерии.

    Напомним, что ранее группа военных объявила по национальному телевидению, что захватила в Бенине власть и отстранила от должности президента страны Патриса Талона. Однако сохранившие верность республике подразделения национальной гвардии подавили попытку путча, часть мятежников арестована. Правительство заявило, что полностью контролирует ситуацию в стране.

