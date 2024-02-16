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Вандалы напали на поместье британского короля Карла III

Вандалы напали на поместье британского короля Карла III Принадлежащее британскому королю Карлу III футбольное поле в Дерсингеме (графство Норфолк) подверглось атаке вандалов. Предположительно, на нем распылили средство от сорняков.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 20:48
Вандалы напали на поместье британского короля Карла III

Принадлежащее британскому королю Карлу III футбольное поле в Дерсингеме (графство Норфолк) подверглось атаке вандалов. Предположительно, на нем распылили средство от сорняков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявило издательство Daily MIrror.

Отмечается, что полиция приступила к расследованию после того, как местные жители сообщили о почерневшей траве. Поле относится к находящемуся во владении королевской семьи поместью Сандрингем. Местный приходской совет арендует его, чтобы местная команда "Дерсингем Роверс" могла проводить тренировки. Знает ли о случившемся сам король, неизвестно.

Сейчас монарх находится на ферме Вуд (Сандрингем), где лечится от недавно обнаруженного онкологического заболевания.

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Версия на английском языке King Charles' estate vandalized

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