Ван И обсудил с главами МИД Омана, Ирана и Франции ситуацию на Ближнем Востоке
- 02 марта, 2026
- 17:20
Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке не отвечает долгосрочным интересам стран Персидского залива.
Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Омана Саидом Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль-Бусаиди.
Он также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.
Глава МИД отметил, что Китай надеется, что Франция будет сотрудничать с КНР в целях содействия деэскалации напряженности в регионе.
Ван И также обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ситуацию в регионе. Он выразил надежду на то, что в текущей сложной ситуации Иран "сможет сохранить социальную стабильность и принять во внимание разумные озабоченности соседних с ним стран".