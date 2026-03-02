Ван И обсудил с главами МИД Омана, Ирана и Франции ситуацию на Ближнем Востоке

Дальнейшая эскалация ситуации на Ближнем Востоке не отвечает долгосрочным интересам стран Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Омана Саидом Бадром ибн Хамадом ибн Хаммудом Аль-Бусаиди.

Он также обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Глава МИД отметил, что Китай надеется, что Франция будет сотрудничать с КНР в целях содействия деэскалации напряженности в регионе.

Ван И также обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи ситуацию в регионе. Он выразил надежду на то, что в текущей сложной ситуации Иран "сможет сохранить социальную стабильность и принять во внимание разумные озабоченности соседних с ним стран".