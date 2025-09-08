российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2015 года

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 10:17
    Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2015 года

    Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе увеличились на $29,9 млрд (на 0,9%) относительно предыдущего месяца и составили $3,322 трлн.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Народный банк Китая.

    Согласно сообщению, это самый значительный объем с декабря 2015 года.

    Юань в августе подорожал на 0,9% к доллару США. Курс доллара США снизился на 2,2% к корзине основных мировых валют.

    Резервы золота на конец августа составляли 74,02 млн унций по сравнению с 73,96 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл десятый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота достигли $253,84 млрд против $243,99 млрд на конец июня.

