Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2015 года

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе увеличились на $29,9 млрд (на 0,9%) относительно предыдущего месяца и составили $3,322 трлн.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Народный банк Китая.

Согласно сообщению, это самый значительный объем с декабря 2015 года.

Юань в августе подорожал на 0,9% к доллару США. Курс доллара США снизился на 2,2% к корзине основных мировых валют.

Резервы золота на конец августа составляли 74,02 млн унций по сравнению с 73,96 млн унций месяцем ранее. Китайский ЦБ покупал драгметалл десятый месяц подряд. В стоимостном выражении запасы золота достигли $253,84 млрд против $243,99 млрд на конец июня.