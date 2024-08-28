Вакцинация 640 тыс. детей Газы от полиомиелита начнется 31 августа

Международные гуманитарные организации начнут первый этап вакцинации от полиомиелита 31 августа.
Как передает Report со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца, в ходе него прививки получат 640 тыс. детей.
"Кампания по вакцинации в партнерстве с несколькими международными и местными организациями начнется 31 августа 2024 года и продлится семь дней. Она пройдет в интересах около 640 тыс. детей в секторе Газа, в том числе 200 тыс. - в Хан-Юнисе и Рафахе", - указывается в сообщении.
Общество уже получило от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) четыре специальных холодильника для хранения вакцин - склады Палестинского общества Красного Полумесяца будут ключевыми пунктами хранения препарата в Хан-Юнисе и Рафахе.