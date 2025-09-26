Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 19:43
    Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, одновременно добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью Bloomberg.

    "Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет никакого шанса победить нас", – подчеркнул Вадефуль.

    Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

    Вадефуль заявил о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы страны в самую сильную армию в Европе.

    НАТО Германия Йоханн Вадефуль Россия российско-украинский конфликт

    Последние новости

    20:39

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    20:37

    В связи с Днем памяти в Баку проведена акция по посадке деревьев

    Экология
    20:18

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    20:13

    Премьер Франции намерен сформировать новое правительство до 1 октября

    Другие страны
    19:59

    Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

    Другие страны
    19:57

    В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажа

    Другие страны
    19:53

    Представитель Узбекистана высоко оценил организацию III Игр СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    19:43

    Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

    Другие страны
    19:40

    Замминистра: Товарооборот Азербайджана и Чехии превысил в этом году $700 млн

    Внешняя политика
    Лента новостей