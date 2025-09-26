Вадефуль: У России не будет шанса победить НАТО

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, одновременно добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет никакого шанса победить нас", – подчеркнул Вадефуль.

Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Вадефуль заявил о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы страны в самую сильную армию в Европе.