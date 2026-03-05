Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Вадефуль: Германия выделит Украине дополнительно 200 млн евро

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 16:04
    Вадефуль: Германия выделит Украине дополнительно 200 млн евро

    Германия планирует предоставить Украине свыше 200 млн евро, в том числе на покупку разведывательных БПЛА.

    Как передает Report, об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Берлине.

    "В этой сложной ситуации мы намерены вновь выделить Украине дополнительные средства, в общей сложности более 200 млн евро", - сказал он.

    По его словам, данные средства "пойдут на усиление защиты Украины".

    Последние новости

    16:28

    Латвия осудила удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    16:28

    Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана

    Внутренняя политика
    16:27

    Аэропорт Нахчывана приостановил все рейсы

    Инфраструктура
    16:26

    В ЕС обсуждают финансирование ремонта нефтепровода "Дружба"

    Другие страны
    16:25

    Ильхам Алиев: Официальные лица Ирана должны принести извинения азербайджанской стороне

    Внутренняя политика
    16:22

    ING: В 2026–2027гг. экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,75%

    Финансы
    16:21

    AZAL будет осуществлять пассажироперевозки в Нахчыван и в обратном направлении через Ыгдыр

    Инфраструктура
    16:16

    ING снизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2027 год

    Финансы
    16:14

    МИД Иордании об атаке Ирана по Нахчывану: Поддерживаем ответные действия Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей