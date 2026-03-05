Вадефуль: Германия выделит Украине дополнительно 200 млн евро

Германия планирует предоставить Украине свыше 200 млн евро, в том числе на покупку разведывательных БПЛА.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Берлине.

"В этой сложной ситуации мы намерены вновь выделить Украине дополнительные средства, в общей сложности более 200 млн евро", - сказал он.

По его словам, данные средства "пойдут на усиление защиты Украины".