Вадефуль: Германия выделит Украине дополнительно 200 млн евро
- 05 марта, 2026
- 16:04
Германия планирует предоставить Украине свыше 200 млн евро, в том числе на покупку разведывательных БПЛА.
Как передает Report, об этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Берлине.
"В этой сложной ситуации мы намерены вновь выделить Украине дополнительные средства, в общей сложности более 200 млн евро", - сказал он.
По его словам, данные средства "пойдут на усиление защиты Украины".
