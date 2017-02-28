 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В сальвадорском зоопарке неизвестные до смерти забили бегемота

    Ветеринары боролись за его жизнь, однако спасти гиппопотама не удалось

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В зоопарке Сальвадора неизвестные забили бегемота.

    Как передает Report, информацию о ЧП подтвердили в Министерстве культуры республики Сальвадор.

    "В Национальном зоопарке в ночь на понедельник скончался бегемот Густавито, после того, как на прошлой неделе, как бессовестные люди, не уважающие жизни животных, жестоко избили и ранили его камнями и арматурой. Ветеринары боролись за его жизнь, однако спасти гиппопотама не удалось. Национальная полиция и Генеральная прокуратура республики приступили к расследованию обстоятельств нападения... В зоопарке усилены меры безопасности", - говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi