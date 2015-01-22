​В зоне АТО с момента прекращения огня погибли 237 украинских военных

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Постоянный председатель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что с момента прекращения огня в зоне антитеррористической операции погибли 237 украинских военнослужащих и 148 гражданских лиц.

Как передает Report, об этом он заявил сегодня во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

"Режим прекращения огня привел к тому, что Украина потеряла 237 военных и по крайней мере 148 гражданских лиц", - сказал Сергеев.

Он также отметил, что количество российских военных вдоль украинской границы увеличилось до 50 тысяч.

Заседание Совбеза было созвано по инициативе Литвы в результате обострения конфликта на Донбассе, в частности, в районе аэропорта Донецка, а также из-за роста числа жертв среди мирного населения.