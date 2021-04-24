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В Зимбабве разбился военный вертолет, есть погибшие

В Зимбабве разбился военный вертолет, есть погибшие В Зимбабве военный вертолет потерпел крушение в деревне Арктур, расположенной в провинции Восточный Машоналенд
Другие страны
24 апреля 2021 г. 02:21
В Зимбабве разбился военный вертолет, есть погибшие

В Зимбабве военный вертолет потерпел крушение в деревне Арктур, расположенной в провинции Восточный Машоналенд.

Как передает Report со ссылкой на NewsLine, в результате инцидента погибли четыре человека.

Командующий ВВС Зимбабве Эльсон Мойо заявил, что военные глубоко опечалены происшествием.

На опубликованных кадрах видно, что при падении вертолет превратил дом в руины. Среди погибших оказались три члена экипажа и ребенок.

В материале говорится, что ВВС неоднократно жаловались на устаревшую технику, однако не могут закупить вертолеты и самолеты из-за западных санкций.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоZimbabvedə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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