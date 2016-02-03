 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Женеве завершилась встреча де Мистуры с Высшим комитетом по переговорам оппозиции Сирии

    Встреча продолжалась более двух часов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Встреча спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффано де Мистуры с представителями сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Встреча продолжалась более двух часов.

    ВКП объединяет сирийские оппозиционные организации, борющиеся с режимом президента Сирии Башара Асада.

    Ранее сообщалось о начале встречи спецпосланника ООН с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi