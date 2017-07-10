 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Женеве стартовал очередной раунд межсирийских переговоров

    Стаффан де Мистура проведет рабочий ланч с главами делегаций сирийской оппозиции - Высшего комитета по переговорам, платформами Москва и Каир© Ria.ru

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари начала встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, дав старт седьмому раунду межсирийских переговоров в Женеве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как ожидается, позднее де Мистура проведет рабочий обед с главами делегаций сирийской оппозиции - Высшего комитета по переговорам, платформами "Москва" и "Каир".

    Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi