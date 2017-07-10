В Женеве стартовал очередной раунд межсирийских переговоров

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари начала встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, дав старт седьмому раунду межсирийских переговоров в Женеве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, позднее де Мистура проведет рабочий обед с главами делегаций сирийской оппозиции - Высшего комитета по переговорам, платформами "Москва" и "Каир".

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов России и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.