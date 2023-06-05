В Женеве 9 июня пройдут консультации РФ-ООН по зерновой сделке

Очередной раунд консультаций по меморандуму Россия-ООН в рамках зерновой сделки состоится 9 июня в Женеве.

Очередной раунд консультаций по меморандуму Россия-ООН в рамках зерновой сделки состоится 9 июня в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 числа (июня)", - сказал он журналистам в Москве.

Замминистра отметил, что со стороны ООН будет генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен.

Отметим, что черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. В середине мая этого года срок действия сделки продлен на 60 дней.