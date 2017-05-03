В здании македонского парламента обнаружили бомбу

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Самодельное взрывное устройство было обнаружено во вторник вечером в здании парламента Македонии.

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия местной газеты "Нова Македония".

По информации издания, подозрительный предмет около 17:30 по местному времени (19:30 по Баку) обнаружил охранник законодательного органа. В МВД страны газете подтвердили, что речь идет о бомбе, которая была сделана из газового баллона с приделанными клейкой лентой петардой и фитилем. Антитеррористическое подразделение полиции страны взяло расследование дела под свой контроль, отмечает газета.