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В Западной Африке из-за наводнений погибли более 70 человек

В Западной Африке из-за наводнений погибли более 70 человек В странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.
Другие страны
14 августа 2024 г. 18:09
В Западной Африке из-за наводнений погибли более 70 человек

В странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tchadinfos со ссылкой на данные ООН.

"Стихийное бедствие затронуло свыше 700 тыс. человек, погибли 72, получили увечья еще 699. Разрушены 62 тыс. жилых домов. Речь идет о Гвинее, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Мали, Нигерии, Того, Чаде", - говорится в сообщении.

Согласно информации, больше других пострадал Чад - там наводнения нанесли ущерб более чем 240 тыс. человек. Стихия не только разрушила дома, но и уничтожила посевы продовольственных культур.

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Версия на английском языке Devastating floods claim over 70 lives in West and Central Africa
Версия на азербайджанском языке Qərbi Afrikada daşqınlar nəticəsində 70-dən çox adam ölüb

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