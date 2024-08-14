В Западной Африке из-за наводнений погибли более 70 человек

В странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.

В странах Западной и Центральной Африки из-за последствий наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали почти 700, погибли 72 человека.

Как передает Report, об этом сообщает портал Tchadinfos со ссылкой на данные ООН.

"Стихийное бедствие затронуло свыше 700 тыс. человек, погибли 72, получили увечья еще 699. Разрушены 62 тыс. жилых домов. Речь идет о Гвинее, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Мали, Нигерии, Того, Чаде", - говорится в сообщении.

Согласно информации, больше других пострадал Чад - там наводнения нанесли ущерб более чем 240 тыс. человек. Стихия не только разрушила дома, но и уничтожила посевы продовольственных культур.