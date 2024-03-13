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В Занзибаре отравившиеся мясом черепахи девять человек умерли

В Занзибаре отравившиеся мясом черепахи девять человек умерли На острове Занзибар умерли девять человек, отравившись мясом черепахи. Среди погибших - восемь детей.
Другие страны
13 марта 2024 г. 10:03
В Занзибаре отравившиеся мясом черепахи девять человек умерли

На острове Занзибар умерли девять человек, отравившись мясом черепахи. Среди погибших - восемь детей.

Как передает Report со ссылкой на Bild, по предварительным данным, еще 78 человек были доставлены в больницу с тяжелыми симптомами отравления.

Мясо морских черепах считается на Занзибаре деликатесом - хотя давно известно, что оно часто содержит токсины, которые могут вызвать у человека хелонитоксизм.

Симптомы включают тошноту и рвоту, а также потливость и боль в груди. В худшем случае отравление может привести к смерти от отказа органов. Специфического противоядия не существует, врачи могут лишь облегчить симптомы.

Отравления хелонитоксинами считаются редкими, однако эксперты полагают, что они происходят чаще, чем указывают официальные данные.

Многие случаи отравления, вероятно, остаются незарегистрированными, поскольку отлов животных и их поедание запрещены с 1975 года в соответствии с Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения.

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Версия на английском языке 9 people dead and 78 others hospitalized after eating sea turtle meat on Zanzibar's Pemba Island
Версия на азербайджанском языке Zənzibar adasında tısbağa ətindən zəhərlənən 9 nəfər ölüb

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