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    ​В Замбии по меньшей мере 15 человек задохнулись в грузовике

    К инциденту причастны торговцы людьми

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Не менее 15 человек, предположительно граждане Сомали, задохнулись в грузовике в провинции Луапула на севере Замбии.

    Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, власти подозревают, что к инциденту причастны торговцы людьми.

    Сомалийцы находились в грузовике, перевозившем мешки с бобами и арахисом. Предположительно, автомобиль начал свой путь из Танзании.

    По словам очевидцев, всего в грузовике могло находиться до 50 человек. 

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