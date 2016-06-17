​В Замбии по меньшей мере 15 человек задохнулись в грузовике

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Не менее 15 человек, предположительно граждане Сомали, задохнулись в грузовике в провинции Луапула на севере Замбии.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, власти подозревают, что к инциденту причастны торговцы людьми.

Сомалийцы находились в грузовике, перевозившем мешки с бобами и арахисом. Предположительно, автомобиль начал свой путь из Танзании.

По словам очевидцев, всего в грузовике могло находиться до 50 человек.