В Южной Корее зарегистрировали повторное заражение коронавирусом

В Южной Корее зарегистрировано первое повторное заражение коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр южнокорейского города Сихын - Им Бен Тхэк.

Заражение вновь нашли у 73-летней жительницы города, которая была зарегистрирована как 25-й зараженный в стране 9 февраля и выписана 22 февраля.

"Она заявила о наличии симптомов в общественный центр здравоохранения 27 февраля, куда ее сразу забрали на скорой помощи… сегодня подтвердилось, что она заражена, и ее перевезли в больницу в Соннаме", - сообщил мэр.