​В Южной Корее около 700 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Митаг"

Около 700 авиарейсов отменены в Южной Корее из-за надвигающегося тайфуна "Митаг".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Тайфун миновал акваторию к западу от острова Чеджудо и стремительно движется в сторону Корейского полуострова со скоростью 30 километров в час.

Из-за тайфуна отменены 680 авиарейсов, приостановлено сообщение на 69 водных маршрутах сообщением Пусан-Чеджудо, закрыто более 500 пешеходных троп в национальных парках. Местным властям пришлось отменить ряд популярных фестивалей.

По данным Центрального штаба по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях, на данный момент уже трое пострадавших получили лёгкие травмы, 27 человек лишились крова из-за подтопления и разрушения жилья, пострадало 47 домов, ряд складов и крупных тепличных хозяйств, подтоплены 13 школ, в некоторых местах нарушена работа водопровода.