В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло ок. 9500 человек

© The New Yorker https://report.az/storage/news/321fc19ff8e81c730f93e0eec87b37dd/73f006ef-a4c4-4d84-b0d4-e21f6f050166_292.jpg

Южная Корея за сутки зарегистрировала 146 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 283 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9 478, скончались 144 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

По данным KCDC на 00:00 субботы (19:00 пятницы бакинское время), из числа новых случаев 71 обнаружен в городе Тэгу, 18 – в Сеуле, еще 21 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли еще пять человек, общее число жертв составляет 144, за прошедшие сутки из больниц выписаны 283 человека, общее число выздоровевших выросло до 4 811. Анализы 16 564 человек пока в разработке, всего Южной Кореей было проведено более 361 тысячи анализов на коронавирус.

Новый кластер заражений в Тэгу был обнаружен в доме престарелых Тэсиль, там уже более 90 зараженных. Еще более 60 случаев возникли в больнице "Мичжу №2", которая находилась в одном здании с ним.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 390, в Тэгу – 6 587 человек, 1 285 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 433 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 114 случаев. Более 5 тысяч человек (54,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,8% случаев.