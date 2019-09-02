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В Южной Корее более 50 школьников отравились газом

В Южной Корее более 50 школьников отравились газом
​По меньшей мере 56 учащихся одной из школ в южнокорейском городе Тэгу были госпитализированы из-за возможной утечки газа

По меньшей мере 56 учащихся одной из школ в южнокорейском городе Тэгу были госпитализированы из-за возможной утечки газа, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Во время школьной линейки несколько учеников почувствовали запах газа. Позднее некоторых из них доставили в больницу с симптомами отравления. После получения медицинской помощи большинство из них вернулись к занятиям.

Полиция расследует причины происшествия. Отмечается, что утечка могла произойти на стройплощадке, расположенной рядом со школой.

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