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    В Южном Судане взорвался бензовоз, погибли 85 человек

    Местные жители стали проделывать отверстия в цистерне, чтобы откачать топливо, это спровоцировало взрыв

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 85 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Южном Судане, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Иинцидент произошел в столице страны - Джубе, около 50 человек получили ранения.

    Автомобиль вынесло с дороги, после чего он перевернулся. Местные жители стали проделывать отверстия в цистерне, чтобы откачать топливо, что спровоцировало взрыв.

    Как заявил в свою очередь официальный представитель президента республики Атени Век Атеки, местные власти подтвердили гибель 85 человек. 

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