В Южном Судане взорвался бензовоз, погибли 85 человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 85 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Южном Судане, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Иинцидент произошел в столице страны - Джубе, около 50 человек получили ранения.

Автомобиль вынесло с дороги, после чего он перевернулся. Местные жители стали проделывать отверстия в цистерне, чтобы откачать топливо, что спровоцировало взрыв.

Как заявил в свою очередь официальный представитель президента республики Атени Век Атеки, местные власти подтвердили гибель 85 человек.