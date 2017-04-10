В Южном Судане в столкновении армии и повстанцев погибли 16 человек

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Столкновения правительственных войск и повстанцев произошли в понедельник во втором самом крупном южносуданском городе Вау, 16 человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявлении миссии ООН в африканской стране (UNMISS).

"Миссия направила в Вау два патруля и заявила, что они видели тела 16 мирных граждан в больнице. Там также были десять раненых человек", — цитирует агентство заявление миссии ООН в Южном Судане.