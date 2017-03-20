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    Все пассажиры и экипаж разбившегося в Южном Судане самолета выжили - ОБНОВЛЕНО

    На борту находились 44 человека

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося в Южном Судане, спаслись.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя аэропорта в городе Вау, где произошел инцидент.

    ***18:24

    Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли.

    Как передает Report, об этом сообщает специализированный портал Airlive.

    Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

    По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.

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