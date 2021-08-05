В Южном и Восточном Китае объявлен желтый уровень опасности

Власти Китая объявили в четверг желтый уровень опасности из-за возможных наводнений в восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун в связи с приходом в регион девятого по счету в этом сезоне тайфуна, получившего название "Лупит" (в переводе с фил

Власти Китая объявили в четверг желтый уровень опасности из-за возможных наводнений в восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун в связи с приходом в регион девятого по счету в этом сезоне тайфуна, получившего название "Лупит" (в переводе с филиппинского означает жестокость).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

В первой половине дня тропический шторм, скорость ветра в эпицентре которого достигала 23 м/с, обрушился на побережье провинции Гуандун в районе города Шаньтоу. Ближе к вечеру "Лупит" достиг города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь со скоростью ветра в центральной его части примерно 18 м/с. Наводнения, предупреждают метеорологи, могут в ближайшие сутки охватить ряд регионов этих провинций. Власти также не исключают паводков и в других регионах страны из-за сильных ливней, которые принес с собой новый тропический циклон.

Ранее сообщалось, что из потенциально опасных прибрежных районов провинций Фуцзянь и Гуандун было эвакуировано порядка 60 тыс. человек. В регионе нарушена работа паромного сообщения, закрыты тысячи строительных площадок и множество туристических объектов. Тысячи рыболовецких судов укрылись в портах. Тропический шторм также нарушил и железнодорожное сообщение в регионе. В провинциях Гуандун и Фуцзянь в четверг было приостановлено движение скоростных поездов по ряду направлений.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.