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В Южном и Восточном Китае объявлен желтый уровень опасности

В Южном и Восточном Китае объявлен желтый уровень опасности Власти Китая объявили в четверг желтый уровень опасности из-за возможных наводнений в восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун в связи с приходом в регион девятого по счету в этом сезоне тайфуна, получившего название "Лупит" (в переводе с фил
Другие страны
5 августа 2021 г. 20:11
В Южном и Восточном Китае объявлен желтый уровень опасности

Власти Китая объявили в четверг желтый уровень опасности из-за возможных наводнений в восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун в связи с приходом в регион девятого по счету в этом сезоне тайфуна, получившего название "Лупит" (в переводе с филиппинского означает жестокость).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

В первой половине дня тропический шторм, скорость ветра в эпицентре которого достигала 23 м/с, обрушился на побережье провинции Гуандун в районе города Шаньтоу. Ближе к вечеру "Лупит" достиг города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь со скоростью ветра в центральной его части примерно 18 м/с. Наводнения, предупреждают метеорологи, могут в ближайшие сутки охватить ряд регионов этих провинций. Власти также не исключают паводков и в других регионах страны из-за сильных ливней, которые принес с собой новый тропический циклон.

Ранее сообщалось, что из потенциально опасных прибрежных районов провинций Фуцзянь и Гуандун было эвакуировано порядка 60 тыс. человек. В регионе нарушена работа паромного сообщения, закрыты тысячи строительных площадок и множество туристических объектов. Тысячи рыболовецких судов укрылись в портах. Тропический шторм также нарушил и железнодорожное сообщение в регионе. В провинциях Гуандун и Фуцзянь в четверг было приостановлено движение скоростных поездов по ряду направлений.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

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Версия на английском языке Yellow hazard level declared in South and East China

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