В Южной Корее задержали генерального комиссара полиции

Полиция Республики Корея арестовала генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу столичной полиции Ким Бон Сика.

Полиция Республики Корея арестовала генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу столичной полиции Ким Бон Сика.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на специальную группу, созданную для расследования событий военного положения 3-4 декабря.

Арест был произведен без ордера рано утром по местному времени. Начальников полиции подозревают в мятеже с целью свержения конституционного строя. Правоохранительные органы считают, что Чо Чжи Хо и Ким Бон Сик дали указания оцепить Национальное собрание, чтобы не дать депутатам проголосовать за отмену военного положения.

Согласно конституции, президент имеет право объявить военное положение, а парламент - его отменить большинством голосов.

Генерального комиссара также подозревают в том, что тот отправил полицейских в здание избирательной комиссии. До этого Чо Чжи Хо и Ким Бон Сику запретили выезд из страны, как и президенту Юн Сок Ёлю. Глава государства, бывший министр обороны Ким Ён Хён также подозреваются в мятеже.