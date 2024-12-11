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В Южной Корее задержали генерального комиссара полиции

В Южной Корее задержали генерального комиссара полиции Полиция Республики Корея арестовала генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу столичной полиции Ким Бон Сика.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 07:20
В Южной Корее задержали генерального комиссара полиции

Полиция Республики Корея арестовала генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу столичной полиции Ким Бон Сика.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на специальную группу, созданную для расследования событий военного положения 3-4 декабря.

Арест был произведен без ордера рано утром по местному времени. Начальников полиции подозревают в мятеже с целью свержения конституционного строя. Правоохранительные органы считают, что Чо Чжи Хо и Ким Бон Сик дали указания оцепить Национальное собрание, чтобы не дать депутатам проголосовать за отмену военного положения.

Согласно конституции, президент имеет право объявить военное положение, а парламент - его отменить большинством голосов.

Генерального комиссара также подозревают в том, что тот отправил полицейских в здание избирательной комиссии. До этого Чо Чжи Хо и Ким Бон Сику запретили выезд из страны, как и президенту Юн Сок Ёлю. Глава государства, бывший министр обороны Ким Ён Хён также подозреваются в мятеже.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada Milli Polis Agentliyinin baş komissarı həbs edilib

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