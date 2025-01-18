В Южной Корее задержали 17 человек на митинге в поддержку президента

По меньшей мере 17 человек были задержаны при попытке без разрешения проникнуть на территорию Западного окружного суда, где проходят слушания о необходимости продления содержания президента Республики Корея Юн Сок Ёля под стражей.

По меньшей мере 17 человек были задержаны при попытке без разрешения проникнуть на территорию Западного окружного суда, где проходят слушания о необходимости продления содержания президента Республики Корея Юн Сок Ёля под стражей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, около 17:24 по местному времени мужчина перелез через забор вокруг суда, его задержали на месте. Гражданин требовал отпустить президента. После этого еще 16 человек перелезли через ограду на территорию суда. Их задержали. Предполагается, что это сторонники президента.

Перед судом проходит митинг сторонников президента, которые требуют освободить его из-под стражи. По оценкам полиции, участвует порядка 12 тыс. человек.

Заседание о продлении ареста началось около 14:00 по местному времени. На основе опыта аналогичных слушаний с бывшими президентами предполагается, что решение вопроса может затянуться до поздней ночи.