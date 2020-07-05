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В Южной Корее за сутки выявили свыше 60 случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за сутки выявили свыше 60 случаев заражения коронавирусом Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832.
Другие страны
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5 июля 2020 г. 10:41
В Южной Корее за сутки выявили свыше 60 случаев заражения коронавирусом

Южная Корея зарегистрировала 61 новый случай COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 091, выздоровели 11 832.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, 43 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 18 завезены из-за границы. По 16 случаев зафиксированы в Сеуле и Кванджу, ещё восемь в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. Девять зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписан 21 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 832, что составляет 90,4%. Число жертв достигло 283 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,32 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1 666 случаев завезли из-за границы, из них 76,2% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 762 зараженных.

В ряде городов провинции Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 28 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека - в церкви. В то же время в Кванчжу уже 80 человек заразились в буддистском храме Кванныкса.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, семь выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть - из стран американского континента.

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