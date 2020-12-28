В Южной Корее выявили первые случаи нового штамма COVID-19

Штамм COVID-19 у них был выявлен в результате генетического анализа.

В Южной Корее обнаружили новый штамм коронавируса у трех человек, которые 22 декабря прибыли в страну из Великобритании. Как передает Report со ссылкой на российские CМИ, об этом сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщается, "британский" штамм COVID-19 у них был выявлен в результате генетического анализа.

"Они въехали в страну как семья, проживающая в Лондоне, и при проверке у них обнаружили вирус", — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в настоящее время эти инфицированные находятся на карантине.

В Южной Корее коронавирусом заразились 56 872 человека, выздоровели 39 040, скончались 808 человек.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил , что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды этого вируса.