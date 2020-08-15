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В Южной Корее выявили максимальное число заражений COVID-19 с марта

В Южной Корее выявили максимальное число заражений COVID-19 с марта Общее число инфицированных превышает 15 тыс. человек
Другие страны
15 августа 2020 г. 09:35

Южнокорейские медики выявили за сутки 166 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 15 039.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

Число заражений за сутки оказалось максимальным с 11 марта, когда в стране было зарегистрировано 242 случая передачи COVID-19, и на треть больше, чем днем ранее. Количество умерших не увеличилось, составляя по-прежнему 305 человек, уровень смертности достигает 2,03%. Завершили лечение 38 пациентов, общее число вылечившихся в стране составило 13 901.

Власти Республики Корея ранее констатировали начало второй волны пандемии в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных были ужесточены профилактические меры. В частности, введена трехуровневая система карантинных мероприятий, а также система регистрации при помощи QR-кодов для посетителей общественных заведений.

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