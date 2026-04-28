В Южной Корее ужесточили приговор бывшей первой леди

Апелляционный суд Южной Кореи ужесточил приговор бывшей первой леди Ким Гон Хи, увеличив срок заключения до четырех лет по делу о манипулировании акциями и взяточничестве.

Согласно информации, изначально в январе ей было назначено 20 месяцев лишения свободы, однако после пересмотра дела суд пришел к более строгому наказанию. Кроме тюремного срока, Ким Гон Хи обязали выплатить штраф в размере 50 млн вон (около $34 тыс.).

По данным следствия, бывшая первая леди получила около 810 млн вон ($564 тыс.) прибыли в результате манипуляций с акциями автомобильного дилера. Также ей вменялось нарушение правил финансирования политических кампаний.

Ее супруг, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в январе был приговорен к пяти годам лишения свободы за воспрепятствование аресту. В отношении экс-главы государства продолжаются еще четыре судебных процесса.