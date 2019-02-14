В Южной Корее три человека погибли в результате взрыва на заводе

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон (Южная Корея).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.

Согласно его информации, взрыв произошел в 08:42 по местному времени, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли 40 единиц пожарной техники, возгорание было локализовано в течение часа. Органы пожарной охраны проводят проверку с целью установления причин взрыва.