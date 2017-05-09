 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Южной Корее стартовали президентские выборы

    Тринадцать кандидатов претендуют на должность главы страны

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Южной Корее открылись тысячи избирательных участков на досрочных выборах президента.

    Как передает Report, десятки миллионов граждан страны должны будут проголосовать, чтобы выбрать замену бывшему президенту Пак Кын Хе, которой ранее объявили импичмент.

    На этих выборах тринадцать кандидатов претендуют на должность главы страны.

    В общей сложности более 42,4 млн. человек или 82 процента населения Южной Кореи имеют право проголосовать на президентских выборах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi