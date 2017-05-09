В Южной Корее стартовали президентские выборы

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Южной Корее открылись тысячи избирательных участков на досрочных выборах президента.

Как передает Report, десятки миллионов граждан страны должны будут проголосовать, чтобы выбрать замену бывшему президенту Пак Кын Хе, которой ранее объявили импичмент.

На этих выборах тринадцать кандидатов претендуют на должность главы страны.

В общей сложности более 42,4 млн. человек или 82 процента населения Южной Кореи имеют право проголосовать на президентских выборах.