В Южной Корее штурман и матрос севшего на мель парома задержаны

Береговая охрана Южной Кореи задержала первого штурмана и рулевого (матрос, который управляет судном, поворачивая штурвал - ред.) наскочившего на риф на юге-западе страны пассажирского парома Queen Jenuvia II.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Они обвиняются в причинении вреда здоровью из-за халатности.

По данным очевидцев, штурман смотрел в свой телефон в то время, когда паром приближался к необитаемому острову недалеко от острова Чансан, в 366 километрах к югу от Сеула. Следователи также установили, что судно было оставлено на автопилоте, хотя им следовало управлять вручную, чтобы пройти через узкие воды места происшествия.

Отметим, что инцидент случился в среду. На борту были 267 человек, никто серьезно не пострадал.