В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибли

Баку. 16 сентября. REPROT.AZ/ Частный легкомоторный самолет разбился в воскресенье в уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи, погибли два человека, передает Report со ссылкой на агентство Ренхап.

Сообщается, что поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили несколько сообщений о якобы крушении самолета. Инцидент, предположительно, произошел около 15.30 по местному времени. Причина крушения самолета устанавливается.