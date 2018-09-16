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    В Южной Корее разбился частный самолет, двое погибли

    Баку. 16 сентября. REPROT.AZ/  Частный легкомоторный самолет разбился в воскресенье в уезде Ванджу провинции Чолла-Пукто на западе Южной Кореи, погибли два человека, передает Report со ссылкой на агентство Ренхап. 

    Сообщается, что поисково-спасательные работы начались после того, как в полицию поступили несколько сообщений о якобы крушении самолета. Инцидент, предположительно, произошел около 15.30 по местному времени. Причина крушения самолета устанавливается.

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